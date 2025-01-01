Из-за ремонта улицы Борчанинова в центре Перми автобусы пустили в объезд Поделиться Твитнуть

фото: Гортранс

В связи с ремонтными работами на ул. Борчанинова в Перми автобусное движение в центральной части Перми изменено, напомнили в Гортрансе.

Ремонтные работы стартовали 6 июля. Движение перекрыто на участке от ул. Ленина до ул. Петропавловской.

Автобусы № 2, 15, 20, 72 и 7т теперь курсируют по улицам Ленина и Крисанова. При этом трамвайные маршруты остались без изменений.

Транспортный департамент Перми опубликовал схему объезда для автобусов, чей маршрут меняется в связи с ремонтом на ул. Борчанинова.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что в связи с переустройством коммуникаций и строительством перекрёстка в начале ул. Мильчакова с 6 июля изменились маршруты общественного транспорта, следующего через данный участок. Автобусы № 36, 54, 77 и 78 будут следовать в объезд по улицам Овчинникова и Связистов. Кроме того, в связи с меняющейся дорожной обстановкой с 7 июля будет скорректировано расписание автобусов № 12, 16 и 18.

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