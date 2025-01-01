Алёна Бронникова В Перми введут изменения в схемы и расписание движения автобусов Корректировки коснутся нескольких маршрутов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми предупредила о введении корректировок движения ряда маршрутов общественного транспорта с 6 и 7 июля. Причинами стали дорожные работы и меняющаяся дорожная обстановка.

Так, с 6 июля автобусные маршруты № 2, 15, 20, 72 и 7т временно будут следовать в объезд перекрытого участка на ул. Борчанинова между улицами Ленина и Петропавловской. Из-за ремонтных работ автобусы будут перенаправлены по улицам Ленина и Крисанова. Трамваи № 5 и 11 при этом будут следовать без изменений.

В связи с работами по переустройству коммуникаций и строительством перекрёстка в начале ул. Мильчакова с 6 июля изменятся и маршруты общественного транспорта, следующего через данный участок. Автобусы № 36, 54, 77 и 78 будут следовать в объезд по улицам Овчинникова и Связистов. Ожидать транспорт пассажирам следует на остановке «Улица Мильчакова» по ш. Космонавтов.

Кроме того, в связи с меняющейся дорожной обстановкой с 7 июля будет скорректировано расписание автобусов № 12, 16 и 18.

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