В Перми на десять дней закрывается въезд на улицу Мильчакова Заезд в микрорайон будет происходить с улицы Овчинникова Поделиться Твитнуть

С 6 по 16 июля включительно будет закрыт перекрёсток в начале ул. Мильчакова. Об этом жителей микрорайона предупредили в домовых чатах.

Закрывается въезд на ул. Мильчакова с ш. Космонавтов и обратный выезд. Это связано с переустройством коммуникаций и строительством перекрёстка в проектном варианте.

Будет изменена схема движения автобусов № 45, 54, 77 и 78 от ш. Космонавтов до ул. Мильчакова. Автобусы будут курсировать в объезд: при движении с ул. Мильчакова в сторону Центрального рынка после остановки «Таврическая» они будут сворачивать на ул. Связистов и останавливаться уже на ш. Космонавтов (остановка «Мильчакова»). В обратном направлении — от рынка — автобусы будут делать остановку на ш. Космонавтов (остановка «Мильчакова») и двигаться далее по ул. Овчинникова до остановки «Таврическая».

На время закрытия перекрёстка остановка «Вильвенская» функционировать не будет

Участок планируется вновь открыть для движения с 17 июля. Также с 17 июля должно открыться движение по путепроводу на ш. Космонавтов.

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