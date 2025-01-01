В Перми на месяц перекроют движение по путепроводу на шоссе Космонавтов Цель закрытия — завершение всех работ на участке Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство дорог и транспорта Пермского края

Путепровод на ш. Космонавтов в Перми полностью закроют для всех видов транспорта. Как сообщает краевой минтранс, ограничения связаны с работами по продлению ул. Крисанова.

Во время закрытия движения рабочие проведут монтаж барьерных ограждений, допработы по деформационным швам путепровода, пусконаладочные работы по освещению и проверят все коммуникации.





Транспорт сможет двигаться в обе стороны по нижним боковым съездам слева и справа от путепровода. Будет доступно по две полосы в обе стороны.





Напомним, продление ул. Крисанова соединит два района Перми — Ленинский и Индустриальный. Дорога также разгрузит другие улицы и улучшит доступность транспорта Индустриального района, аэропорта и важных промышленных районов города.





Проект состоит из двух этапов: первый затрагивает путепровод по ш. Космонавтов, а второй — мост через Данилиху. Их суммарная длина — 2,3 км. Готовность всего объекта на сегодняшний день составляет 85%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.