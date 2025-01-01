Жители Перми скупают ювелирку и недорогую одежду Сезон летних распродаж закончится в конце июля Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Летние продажи в торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» в Перми демонстрируют значительный подъём в магазинах, предлагающих одежду в категориях «средний минус» и «эконом». Их показатели превышают объёмы реализации спортивной, детской одежды, модных марок и одежды более дорогого сегмента. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

Также наблюдается существенное увеличение интереса к ювелирным изделиям. Вероятно, этот повышенный спрос обусловлен инвестиционными мотивами, поскольку драгоценности рассматриваются как способ защиты капитала.

По словам Елены Ждановой, руководителя отдела недвижимости группы «ЭКС», старт летних распродаж в этом году, как обычно, пришёлся на начало июля. В некоторых случаях магазины могут продлевать акции на первые недели августа, однако в текущем году окончание сезона скидок закончится уже в ближайшие дни. Это связано с отсутствием избыточных запасов, поскольку значительная часть одежды была реализована в период повышенного спроса в мае.

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