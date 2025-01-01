В Пермский край вернутся трое освобождённых из украинского плена участников СВО Сейчас они проходят реабилитацию в госпитале Подмосковья Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео Минобороны РФ / страница Игоря Сапко ВКонтакте

В рамках стамбульских договорённостей между Россией и Украиной из украинского плена освобождена группа российских военнослужащих, в том числе трое жителей Прикамья. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Он уточнил, что это жители Кудымкара, Краснокамска и Косинского округа — двое контрактников и один мобилизованный.

Ранее мама одного из бойцов написала Сапко с просьбой о помощи. Её сына мобилизовали в октябре 2022 года, но с августе 2024-го он перестал выходить на связь. Как оказалось, он попал в плен.

«Вместе с другими бойцами он сейчас будет проходить курс реабилитации и восстановления в одном из госпиталей в Подмосковье», — пояснил омбудсмен.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале июля из украинского плена вернулись двое контрактников из Прикамья: один из Перми, а другой — уроженец Первоуральска Свердловской области. Обращение по второму бойцу поступило Сапко от его мамы, жительницы Добрянки.

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