Алёна Бронникова Из украинского плена вернулись ещё двое жителей Прикамья Обмен военнопленными состоялся 4 июля Поделиться Твитнуть

Скриншот видео со страницы Игоря Сапко ВКонтакте

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко сообщил об очередном состоявшемся обмене военнопленными между Россией и Украиной. Обмен прошёл 4 июля в рамках стамбульских договорённостей.

«Ещё одна группа российских военнослужащих вернулась на Родину. Особенно приятно сообщить, что среди них есть и наши ребята — двое контрактников. Один из Перми, другой — уроженец Первоуральска Свердловской области, обращение по которому поступило ко мне от мамы, жителя Добрянки», — написал омбудсмен в соцсетях.

По его словам, сестра жителя Перми обратилась за помощью ещё в августе 2024 года, когда брат перестал выходить на связь.

В конце июня стало известно, что домой в результате обмена пленными вернулся ещё один житель Пермского края. Контрактник из Куеды был объявлен пропавшим без вести ещё в декабре 2023 года.

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