Из украинского плена в Прикамье вернулся военнослужащий из Куеды В декабре 2023 года он был объявлен пропавшим без вести Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Уполномоченного по правам человека в Пермском крае

В результате соглашений между Россией и Украиной, достигнутых 2 июня в Стамбуле, очередная группа российских военнослужащих вернулась домой с территории, находящейся под контролем киевского правительства. К числу освобождённых из плена жителей Пермского края добавился ещё один наш земляк — контрактник из Куеды. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Известно, что боец отправился на СВО в ноябре 2023 года, но уже в декабре был объявлен пропавшим без вести. По словам сослуживцев, после ожесточённого боя в лесу мужчина попал в плен. Позже сестра куединца нашла в интернете видеозапись, на которой опознала своего брата среди других пленных.

Ранее омбудсмен сообщил, что домой были возвращены военнослужащие из Чусового, Перми и Кочёво. Работа по возвращению других прикамских военнослужащих из плена продолжается.

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