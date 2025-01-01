Из украинского плена вернулась группа военнослужащих из Прикамья Состоялся очередной обмен военнопленными Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко / https://m.vk.com/igor_sapko?from=post

В рамках очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной в Пермский край вернулись военнослужащие-контрактники. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Омбудсмен отметил, что домой были возвращены военнослужащие из Чусового, Перми и Кочёво. По традиции после обмена омбудсмен позвонил родственникам бойцов.





«Помню, как в прошлом году ко мне обратилась мама одного из бойцов. Она рассказывала, что ей звонили разные незнакомые люди и рассказывали противоречивую информацию о судьбе её сына. Но женщина проявила настоящую стойкость и поступила правильно — обратилась за помощью официально, не поддалась страху и шантажу», — рассказал уполномоченный по правам человека в Прикамье.





В настоящее время ведётся работа по возвращению других прикамских военнослужащих из плена.





Ранее также сообщалось , что в Пермский край из плена вернулся военнослужащий из Горнозаводска.

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