В Пермский край из плена вернулся военнослужащий из Горнозаводска Состоялся пятый этап обмена военнопленными Поделиться Твитнуть

Фото: Игорь Сапко

По результатам пятого обмена военнопленными между Россией и Украиной в рамках договорённостей, достигнутых в Стамбуле, в Прикамье вернулся военнослужащий из Горнозаводска. Об этом в своих социальных сетях сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.

Омбудсмен рассказал, что мужчина был призван на службу по частичной мобилизации.

«До начала спецоперации он работал на местном цементном заводе. В сентябре 2022 года отправился защищать нашу Родину, но, к сожалению, через два года в ходе выполнения боевой задачи попал в плен, в котором находился 10 месяцев», — написал Игорь Сапко.

Отметим, что ранее, по итогам четвёртого этапа обмена военнопленными между Россией и Украиной, в Пермский край вернулись пять военнослужащих-контрактников из Лысьвы, Перми и Чайковского.

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