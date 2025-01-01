В Пермский зоопарк едет медвежонок-подкидыш Гималайская медведица жила в общественной организации на Дальнем Востоке Поделиться Твитнуть

В Пермский зоопарк с Дальнего Востока едет гималайский медвежонок, который до сих пор жил в «команде медвежат» в Центре «Тигр» во Владивостоке. Информация об этом появилась на сайте общественной организации.

Медвежонка в Центр «Тигр» подкинули: сотрудники организации нашли его в коробке у входа в Центр 11 апреля. Предполагается, что он был взят как домашнее животное, но надоел хозяевам.

Маленькая медведица совершенно ручная, в дикой природе ей не выжить. Центр начал широкую информационную кампанию с целью найти медведице постоянное место жительство, и оно нашлось в Перми.

На сайте Центра «Тигр» о пермском зоопарке говорится:

«Это новый зоопарк, в котором создадут максимально комфортные условия для нашей медведицы. Там она получит просторный вольер, сбалансированное питание и заботу опытных специалистов. Желаем ей долгой и комфортной жизни!»

Центр «Тигр» создан для сохранения популяций редких животных Дальнего Востока. За время его работы было спасено и выпущено в естественную среду обитания 18 амурских тигров, что составляет около 4% от всей популяции этого вида в России. Еще четыре амурских тигра были переданы в зоопарки. С 2016 года сотрудникам центра удалось спасти 56 гималайских и пять бурых медведей.

Пермский зоопарк с 14 июля закрыт для подготовки к переезду на новое место.

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