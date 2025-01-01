Изменилась дата выхода на экраны снятого в Перми фильма про Ивана Семёнова Снежная комедия про гонки на сноукаяках выйдет в свет 7 августа Поделиться Твитнуть

Кадр из фильма "Иван Семёнов. Первый поцелуй"

Третий фильм из франшизы про Ивана Семёнова «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+) выйдет на экраны уже 7 августа. Ранее называлась дата релиза на неделю позже.

Слоган релиза — «Самый освежающий фильм лета». Дело в том, что действие этой картины, в отличие от первых двух фильмов франшизы, происходит зимой.

По сюжету Иван Семёнов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. Они нашли себе нового лидера — Олега, лучшего сноукаякера Перми. Теперь, чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей.

Главные роли в любовном треугольнике исполнили Роман Погорелов, Леон Кемстач и Софья Грузенко. Их родителей и наставников сыграли Мария Шукшина и Анна Котова.

Режиссёр фильма — Кирилл Седухин. Антон Богданов, снимавший первые две части, выступил в роли генерального продюсера. Производство - кинокомпания "Проспект мира".

Фильм был полностью снят в феврале 2025 года в Пермском крае: на горнолыжных комплексах «Жебреи» и «Гора», в школе «Энергополис», в студии РБК и в центре «Мой бизнес», а также на территории Краснокамского РМЗ.





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