Снятый в Пермском крае новый фильм про Ивана Семенова выйдет в прокат в августе Это завершающая картина кинотрилогии Поделиться Твитнуть

кадр из фильма «Иван Семенов. Первый поцелуй»

Как сообщили в Министерстве культуры Пермского края снятый в Пермском крае фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» выйдет в прокат 14 августа.

В ведомстве напомнили, что действие кинотрилогии, повествующей о приключениях школьника, разворачивается в Прикамье. Начало серии положила лента «Иван Семёнов. Школьный переполох» (2022), вдохновленная повестью Льва Давыдычева «Многотрудная жизнь Ивана Семёнова», где описываются забавные шалости учеников пятого класса.

Во второй части, получившей название «Иван Семёнов. Большой поход» (2023), центральный персонаж и его товарищи отправляются на летние каникулы в экспедицию на поиски шамана, известного своей способностью исполнять любые мечты.

Третья кинокартина, «Иван Семенов. Первый поцелуй», представляет собой повествование о повзрослевших героях-подростках, которые растут вместе со своей аудиторией. Теперь их занимают совсем иные вопросы, в частности, что же такое любовь.

Съёмки заключительной части проходили в Пермском крае в феврале 2025 года, охватив такие локации, как горнолыжные курорты «Жебреи» и «Гора», школа «Энергополис», центр «Мой бизнес», а также Краснокамский РМЗ. Пермская кинокомиссия оказала всестороннюю поддержку в организации и проведении съемочного процесса на территории региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.