Алёна Бронникова Пермский край вошёл в топ-15 регионов по популярности сапсёрфинга Среди лидеров рейтинга Прикамье стало самым доступным по аренде Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Пермский край вошёл в число регионов, где наиболее популярны прогулки на сап-бордах. Регион занял 15 строчку рейтинга, составленного сервисами «Авито Путешествия» и «Авито Услуги». Аналитики также подсчитали, что выходные с арендой сапа обойдутся при аренде квартиры в Прикамье в 4,2 тыс. руб. в сутки, в загородном доме — 10,2 тыс. руб. в сутки.

В целом по России в июле 2025 года спрос на аренду сапов вырос на 83% по сравнению с июлем 2024 года. Чаще всего арендой интересуются в Москве и Московской области (14% от общего числа), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (9%) и Татарстане (8%). В Пермском крае, а также в Бурятии, Свердловской и Оренбургской областях доля от общего спроса составила по 2%. Предложение за год увеличилось на 80%.

Самая доступная средняя цена за суточную аренду доски в топ-20 регионов оказалась в Пермском крае — 600 руб., Нижегородской и Свердловской областях — 700 руб. Самая дорогая аренда — в Хакасии (1,3 тыс. руб. в сутки), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (1,1 тыс. руб.).

Отдохнуть в течение суток в съёмной квартире с арендой двух сапов оказалось дешевле всего в Оренбургской области (4,1 тыс. руб.), Пермском крае и Башкирии (4,5 тыс. руб.), в арендованном доме — Хакасии, Оренбургской области и Бурятии (по 7,1 тыс. руб.). Самый дорогой отдых в квартире с арендой сапов оказался в Ленинградской области — 8 тыс. руб. в сутки, в доме — в Ленинградской области и Красноярском крае — 13,8 тыс. руб.

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