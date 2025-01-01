МЧС Прикамья предупреждает о грозе и сильном дожде 24 июля В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В четверг, 24 июля, в некоторых частях Пермского края прогнозируются ночной туман и дневная гроза, а на юге — сильные дожди. Кроме того, в краевом МЧС с учётом данных Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» отметили, что в крае сохраняется четвёртый класс пожарной опасности.

Согласно прогнозу, 24 июля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, а днём — кратковременный дождь. При этом на юге Прикамья пройдут сильные дожди.





Местами также пройдёт гроза, а ночью регион накроет туман. Ветер будет восточный, 4—9 м/с, но при грозе его порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью +12… +17°, по северу до +7°С, днём +22…+27°.





«Ожидаются метеорологические условия, благоприятные ночью для накопления, днём для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере», — добавили в ведомстве.





В региональном МЧС сообщили, что в этот день возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, ДТП и пробки.





Ведомство рекомендует не стоять рядом с ЛЭП, при авариях на сетях обесточить электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности. Водителям следует выбирать безопасную скорость и дистанцию, резко не тормозить и не маневрировать.

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