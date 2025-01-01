В Пермь доставили специальные кровати для детского хосписа Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Детская клиническая больница №13 получила специализированные кровати с электрорегулировкой, приобретенные на федеральные средства, для детского хосписа. Все 14 единиц современного оборудования, общей стоимостью около 5 млн руб., будут предоставлены в пользование пациентам хосписа на дому, сообщает Минздрав региона.

Каждая кровать укомплектована противопролежневым матрасом и съёмными бортиками безопасности. Конструкция способна выдерживать вес до 260 кг и идеально подходит для пациентов с ограниченной подвижностью, нарушениями двигательных функций и риском возникновения пролежней. С помощью пульта управления можно легко менять положение тела ребенка, регулируя высоту ножной и головной частей, а также общую высоту ложа и угол наклона кровати.

По словам заведующей детским хосписом Светланы Барановой, эти адаптационные кровати обеспечивают высокий уровень комфорта для детей, нуждающихся в паллиативной помощи, и существенно облегчают уход за ними, что делает их очень востребованными среди семей пациентов. Особое внимание уделяется поддержке таких детей и их родителей с целью обеспечить максимально возможное качество жизни.

Напомним, детский хоспис при ДКБ №13 специализируется на оказании паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. В Пермском крае около 500 детей нуждаются в паллиативной медицинской помощи, включая детей с тяжелыми заболеваниями нервной системы, врожденными аномалиями развития, генетическими и онкологическими заболеваниями.

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