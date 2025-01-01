Жителя Прикамья осудили за убийство пенсионера по неосторожности Мужчина оставил без присмотра водонагревательный котёл Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению Ординского районного суда местного жителя признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установил суд, в октябре прошлого года подсудимый разжёг дрова в твердотопливном водонагревательном котле и оставил его без присмотра в помещении котельной. В это время там находился потерпевший. В результате произошёл перегрев оборудования, а горячие вода и пар попали на пожилого мужчину, причинив ему телесные повреждения, от которых он позже умер.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в том, что совершил преступную неосторожность.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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