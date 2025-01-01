Почта России выпустила для фестиваля «Зов Пармы» серию красочных открыток Гости и участники смогут бесплатно отправить по почте оригинальные почтовые карточки в любую точку мира Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

Как сообщили в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Пермского края, Почта России изготовила к этно-ландшафтному фестивалю «Зов Пармы» (0+ — 18+) несколько видов красочных открыток с символикой мероприятия: идолами, шаманом и совой.

Участники «Зова Пармы» смогут непосредственно на фестивале бесплатно получить почтовые карточки, подписать их и опустить в почтовый ящик. Все послания Почта доставит бесплатно в любую точку мира.

Открытки станут памятным сувениром для всех адресатов с одного из главных событий Пермского края.

По словам директора регионального управления Почты России Натальи Дорониной, специально к фестивалю была выпущена серия лимитированных почтовых открыток. В этом году отмечается 100-летие образования Коми-Пермяцкого округа, и ряд событий будет посвящён культуре коми-пермяков. И открыточная акция направлена также на сохранение исконной культуры коренных народов Прикамья и популяризации истории и культуры Пермского края среди детей и взрослых.

Как ранее писал «Новый компаньон», фестиваль «Зов Пармы» состоится 25-27 июля в с. Серёгово Чердынского округа. На нём будет работать 15 площадок, участники фестиваля прибудут из 10 регионов России — от Петербурга до Красноярска.

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