Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На главном этно-ландшафтном фестивале Прикамья покажут коми-пермяцкую свадьбу и конный спектакль «Зов Пармы» обнародовал полную программу Поделиться Твитнуть

Евгений Бирюков

Самый масштабный этно-ландшафтный фестиваль Пермского края «Зов Пармы» (0+ — 18+) состоится 25-27 июля в селе Серёгово Чердынского округа.

Организаторы — Пермский дом народного творчества «Губерния» — пообещал продемонстрировать коми-пермяцкую свадьбу и конное представление, обжиг фигуры звериного стиля, поединки на мечах и реконструкции средневековых технологий. Как всегда, в программе выездные площадки музеев из разных территорий Пермского края, много концертов, театральные представления и огненное шоу. Будет работать 15 площадок, участники фестиваля прибудут из 10 регионов России — от Петербурга до Красноярска.

Торжественная церемония открытия «Зова Пармы» и возжигание фестивального огня запланированы на пятницу, 25 июля, начало в 21:00. В этот же день на фестивальной поляне можно будет увидеть спектакль Пермского театра кукол «Кама. Горт. Легенды» (18+). Перформанс переосмысляет обряды и ритуалы народов Пермского края через пластические, визуальные и перформативные выразительные средства, а подлинные предметы деревенского быта обретают душу, как в древних сказаниях.

Основная программа фестиваля пройдёт в субботу и воскресенье.

Особый акцент программы будет сделан на культуре коми-пермяков. Прямо на фестивальной поляне состоится свадьба в традициях коми-пермяков. Из Кочёвского округа приедут четыре аутентичных музыкальных коллектива. На музейной площадке будет представлен Кудымкарский этно-культурный центр, который расскажет о традиционной вышивке и её современном применении. На площадке «Изба фольклориста» прозвучат архаичные духовые инструменты коми-пермяков — пэляны: ансамбль «Репей» (Москва) представит концертную программу (6+), в которой прозвучат «тексты заговоров, давние песни, наигрыши на старобытных духовых инструментах».

На большой сцене (12+) выступят десять коллективов и исполнителей самых разных жанров, от «альтернативного этно-экстрима и панковского напора» группы «Ива Нова» (Санкт-Петербург) до медитативного «Ирисова поля» (Пермь/Ижевск) и Glafira Ethno Trio (Пермь), от «музыкальной группы-эксперимента, объединяющей русский фолк и чиптюн» «Видеоигры» (Москва) до возвращения «Троина» (Пермь), обещающего: «будем гулять и петь хором до хрипоты!»; а ещё группа «Тропы» (Пермь), группа «Сколот» (Тамбов) и Андрей ДерЖи (Екатеринбург).

На театральной площадке — десять различных представлений, ориентированных на семейную аудиторию (6+). Здесь будут работать театры из Красновишерска, Перми и Санкт-Петербурга.

Ещё один формат театральных представлений — конные. На поляне «Зова Пармы» покажут спектакль «Сивка-Бурка» (6+), созданный по мотивам русской народной сказки.

На ристалище развернётся турнир клубов реконструкторов: Москва, Пермь, Ижевск, Новосибирск, Старый Оскол и Красноярск.

На площадке рядом с ристалищем будут представлены реконструкции средневековых технологий. Впервые на «Зове Пармы» можно будет изготовить так называемые «маканые» свечи, здесь будет установлен чан с воском. Здесь же можно будет примерить средневековый костюм.

Будет работать полевой пункт «Почты России»: прямо с поляны можно будет отправить открытку в любой город Земли, все открытки были созданы специально для «Зова Пармы».

Завершится фестиваль огненным шоу. Каждый год на поляне «Зова Пармы» зрителям предстаёт новая огненная фигура-сюрприз, в прошлом году это был дракон.

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