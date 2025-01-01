Цены на офисные помещения в Перми снизились на 9,5% Квадратный метр за квартал подешевел на 14,5 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

По данным аналитического портала Restate, во втором квартале 2025 года в Перми зафиксировано уменьшение стоимости квадратного метра офисных помещений на 9,5%. Цена снизилась до 136 979 руб. за квадратный метр, что на 14 464 руб. меньше по сравнению с первым кварталом.

Наиболее ощутимое снижение цен на офисную недвижимость наблюдалось в Ростове-на-Дону (–17,3%) и Уфе (–18,2%). В Челябинске цены упали на 15,7%, в Нижнем Новгороде – на 7,5%, в Екатеринбурге – на 4,6%. В Омске, Воронеже и Самаре снижение цен составило от 3% до 3,5%.

Эксперты связывают такую динамику с общим замедлением деловой активности и переоценкой объектов, изначально выставленных на продажу в 2023–2024 годах. Кроме того, указанные города характеризуются невысокой деловой активностью в сегменте малого и среднего бизнеса, а также замедлением темпов строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов. В ряде случаев наблюдается не только снижение цен, но и уменьшение ликвидности: объекты остаются невостребованными в течение полугода и более.

Санкт-Петербург, напротив, продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 23,3% за квартал, достигнув цены 331 057 руб. за квадратный метр. Самый значительный относительный рост зафиксирован в Краснодаре (+39,4% за квартал). Положительная динамика также отмечена в Казани, Новосибирске, Волгограде и Красноярске. Эти города объединяет ряд факторов: стабильный спрос со стороны бизнеса, появление новых форматов офисных помещений (включая модульные и гибридные) и постепенный приход на рынок частных инвесторов, рассматривающих офисную недвижимость как альтернативу жилой.

Москва сохраняет статус самого дорогого города на российском рынке офисной недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 433 364 руб., несмотря на небольшое снижение за квартал (–1,5%, или –6752 рубля). Это почти в 3,5 раза выше среднего показателя по рассматриваемым крупным городам.

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