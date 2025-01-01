В Прикамье объявили о старте благотворительной акции «Цветы жизни» Она проходит в регионе с 2018 года Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» открывает регистрацию для участников акции «Цветы жизни». Суть акции в том, что родители, школьники и учителя отказываются от множества букетов на День знаний, а сэкономленные деньги передают на помощь сиротам и детям с тяжёлыми заболеваниями.

Как рассказала директор фонда Надежда Ли, цель проекта — оказать такую поддержку, чтобы дети с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями жили дома, а не в больнице; семьи находили ресурсы для воспитания ребят, а не отдавали их в интернаты, а те дети, которые уже попали в интернатную систему, получили шанс на самостоятельную жизнь.

В 2024 году собранные средства команда «Дедморозим» направила на оплату труда сотрудников, оказывающих паллиативную помощь детям, и на транспортные расходы, чтобы специалисты могли добраться в любую точку Пермского края. Кроме того, деньги передали на поддержку Службы сопровождаемого проживания, которая помогает сиротам адаптироваться к жизни за пределами интернатов.

В этом году принять участие можно по ссылке. Участники получат открытку для учителя, именные сертификаты, линейки и календарь для класса.

Инициатива отказаться от множества букетов в пользу помощи детям зародилась в 2014 году в московском лицее, а в 2015 она получила поддержку фонда «Вера». Позже эта практика распространилась на всю страну.

Акция в Перми проходит с 2018 года. В ней уже приняли участие более 120 тыс. человек. Всего они привлекли 26,9 млн руб., 5,1 млн руб. из них — в 2024 году (тогда был поставлен благотворительный рекорд Пермского края).

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