Участники пермской акции «Цветы жизни» собрали рекордную сумму для помощи детям В фонде «Дедморозим» подвели окончательные итоги крупнейшего благотворительного события Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» подвёл итоги ежегодной акции «Цветы жизни». Она прошла уже в седьмой раз. Все средства, собранные во время акции, направляются подопечным проектов «Дедморозим». Это ребята с тяжёлыми заболеваниями из самых отдалённых уголков региона, дети в ситуации угрозы для жизни и сироты с инвалидностью.

По словам директора и соучредителя «Дедморозим» Надежда Ли, в этом году участники акции установили абсолютный рекорд: участвовали 30159 учеников, которые вместе смогли собрать 5 129 007 руб. и 56 коп.

«Это именно те средства, которые будут актуальны целый год для самых горячих наших случаев, когда, например, ребёнку срочно требуется лекарство или перелёт в федеральную клинику. Поэтому в течение всего учебного года участники могут знать, что они продолжают совершать добрые дела», — пояснила Надежда Ли.

В этом году в акции приняли участие ребята из 235 школ. Причём не только Пермского края, но и Москвы, Ленинградской и Свердловской областей, Самары, Нижнего Новгорода и Севастополя.

Собранные средства уже помогают Лёше Утробину из Кочёвского округа: 2019 году его укусил энцефалитный клещ, и теперь каждый день мальчика расписан по минутам — из-за реабилитации. Он лишился дара речи и возможности двигаться. Из-за несвоевременно оказанной помощи после обнаружения клеща мальчик оказался прикованным к постели — заболевание разрушило часть клеток головного мозга.

Но на помощь ему пришли неравнодушные пермяки и жители других регионов. Благодаря участникам акции «Цветы жизни» состояние Лёши и многих других ребят с тяжёлыми заболеваниями постепенно улучшается.

Отметим, предыдущий рекорд по числу участников «Цветов жизни» был зафиксирован на второй год проведения, в 2019 году. Тогда к акции присоединились 28365 школьников. А по собранной сумме пожертвований предыдущий рекорд был поставлен в 2023 году: 4 362 239 руб. 92 коп.

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