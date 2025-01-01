Прямые авиарейсы между Пермью и Калининградом продлили до весны 2026 года С 27 октября самолёт будет летать по понедельникам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным расписания пермского аэропорта Большое Савино, рейсы в Калининград продлены до конца марта 2026 года.

Обслуживающая данный маршрут авиакомпания Nordwind Airlines завершит свои полёты 26 октября 2025 года. А начиная с 27 октября, перевозки по этому направлению возьмёт на себя авиакомпания «Икар». Самолёт Boeing 737 будет летать с частотой раз в неделю по понедельникам. Полётная программа рассчитана до 23 марта 2026 года. Вылет: 20:55 (время аэропорта отправления), прилёт: 21:00 (время аэропорта прибытия).

Ранее «Новый компаньон» писал, что авиакомпания Azur Air добавила в расписание пермского аэропорта рейсы в индийский штат Гоа. Запуск полётной программы запланирован на 12 ноября 2025 года. Она продлится до 18 марта 2026 года.

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