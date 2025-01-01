Пермяков напугала стрела крана, нависающая над проезжей частью Кран работает на строительстве нового спорткомплекса на Локомотивной Поделиться Твитнуть

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Жители Перми выразили обеспокоенность по поводу выходящей за границы строительной площадки стрелы башенного крана, сообщает perm.aif.ru.

Кран работает на стройке нового спортивного комплекса, расположенного по ул. Локомотивной, 16. По словам жильцов близстоящих домов, они неоднократно наблюдали, как стрела крана выходит за пределы огороженной территории и нависает над проезжей частью.

«Я не уверена, что это безопасно. Ведь краны часто падают, а если этот упадёт прямо на дорогу, могут пострадать люди и машины», — рассказала изданию пермячка.

В министерстве строительства успокоили граждан, объяснив, что выход стрелы за пределы стройплощадки происходит в нерабочем состоянии. В это время стрела находится в режиме «флюгер» и ориентируется по направлению ветра. Рабочая же зона крана ограничена и не выходит за пределы огороженной стройплощадки.

«Согласно изображению на фотографии, грузовая каретка максимально перемещена (прижата) к башне крана, груз на крюке башенного крана отсутствует. Кран не работает», — пояснили в минстрое.

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