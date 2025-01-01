В Перми из-за антисанитарии закрыли ещё одно кафе Doner kebab grill food располагается на улице Домостроительной Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми работа предприятия быстрого питания прекращена на 45 суток из-за серьёзных нарушений санитарных норм, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

По решению суда, судебные приставы приостановили деятельность кафе Doner kebab grill food, расположенного по ул. Домостроительной, 33б. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, допущенные индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги общественного питания.

Среди выявленных нарушений: отсутствие маркировки на продуктах питания и документов, подтверждающих происхождение сырья. Также в кафе отсутствовала централизованная система водоснабжения и канализации. У сотрудников не было необходимых медицинских книжек и справок о медицинских осмотрах. Проверка показала, что технологический процесс приготовления пищи не соблюдался, что приводило к пересечению сырых полуфабрикатов и готовой продукции, создавая риск микробного и паразитарного заражения.

Суд признал предпринимателя виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, поскольку выявленные нарушения представляли угрозу здоровью населения. В результате деятельность кафе была приостановлена на 45 суток.

После поступления исполнительного документа в отдел судебных приставов сотрудники немедленно выехали по адресу заведения и опечатали двери. Предприниматель был предупреждён об ответственности за несоблюдение требований судебного пристава. В течение срока наказания будет проверяться сохранность печатей.

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