Мэр Перми распорядился установить QR-коды на новых спортплощадках Они предоставляют возможность обратной связи для жителей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл инспекцию спортивных площадок в Свердловском и Мотовилихинском районах, включая игровые зоны и воркаут-площадки. Об этом градоначальник сообщил в своём Telegram-канале.

Руководителям районов было дано указание ужесточить контроль поддержания чистоты вокруг площадок по ул. Серпуховской, 8 и ул. Ушинского, 7, а также на пересечении улиц Лихвинской и Самаркандской. В частности, подрядчику предписано скосить траву, убрать мусор и следить за общим порядком.

Комитету по физической культуре и спорту поручено усилить мониторинг всех спортивных зон, своевременно обновлять покраску конструкций, восстанавливать разметку и оперативно устранять любые поломки.

Главе Свердловского района дано отдельное задание: решить вопрос с бесхозной детской площадкой на пересечении улиц Лихвинской и Самаркандской, принять её на баланс и произвести необходимые ремонтные работы.

Кроме того, комитету по физической культуре и спорту предписано в кратчайшие сроки разместить на площадках QR-коды, содержащие информацию об объекте и предоставляющие возможность обратной связи для жителей.

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