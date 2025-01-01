На фестивале в Прикамье выступят рок-группа «Ария» и сын Виктора Цоя Музыкальное событие запланировано на 9 августа Поделиться Твитнуть

фото с сайта aria.ru

По данным организаторов музыкального фестиваля «Трамплин» (12+), в Пермском крае состоится выступление рок-группы «Ария» и Александра Цоя, сына легендарного Виктора Цоя.

Музыкальное событие запланировано на 9 августа и пройдёт в Кудымкаре, на территории комплекса трамплинов «Парма» (ул. Леваневского, 84).

Фестиваль приурочен к юбилейной дате — 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Посещение мероприятия будет бесплатным.

Особым гостем фестиваля станет Александр Цой, сын знаменитого музыканта. Главным событием «Трамплина» станет выступление легендарной российской рок-группы «Ария».

Кроме музыкальной программы, на фестивале можно будет познакомиться с коми-пермяцкой кухней и изделиями местных мастеров. Гостей ждут различные развлечения: кукольный театр, музыкальные представления, рыцарские бои, большая игровая зона для детей, а также выступления коми-пермяцкого ансамбля «Шондiбан» и пермских музыкальных групп «Альбион», «Тайдай», Pure и др.

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