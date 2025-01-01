Жителей Перми напугал дым в логу у Южного кладбища Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 22 июля в соцсетях появились фото и видео начавшегося пожара в логу у Южного кладбища в Перми. Пользователи писали, что к погосту съехались пожарные машины, а столб дыма был виден во многих районах краевого центра. В ГУ МЧС по Пермскому краю прокомментировали сообщения.

Сигнал о пожаре поступил в ведомство в 18.26. К месту вызова незамедлительно был направлен 21 человек личного состава и четыре единицы техники. Оказалось, что в логу загорелось дощатое строение.

Погибших и травмированных нет. Пожар был локализован, а в 18.47 было полностью ликвидировано открытое горение.

В настоящее время дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.

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