На улицах Перми впервые установили кашпо с розами Всего их размещено по городу 55 Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми впервые украсили улицы вазонами с розами. Это часть масштабного проекта по мобильному озеленению, сообщили в администрации краевого центра.

В рамках программы на улицах Сибирской и Пермской, в сквере Буркова и возле Театра-Театра расставлены 55 кашпо с розами сорта «Тереза Багнет канадская парковая». В частности, на ул. Сибирской установлено 34 вазона, а на Пермской — 11.

Также на «гостевом маршруте» появилось 86 кашпо с саженцами клёна Гиннала, яблони ягодной и рябины обыкновенной. Например, возле дома № 131а по ш. Космонавтов установили 8 вазонов с рябиной, а у домов № 174 и 198 по той же улице — по 10 вазонов с клёнами. На пересечении ул. Леонова и ш. Космонавтов появились 12 вазонов с яблонями и рябинами, а рядом с ТЦ «Планета» — 24 вазона с теми же растениями. В районе дома № 175б по ш. Космонавтов добавили ещё 22 кашпо.

В общей сложности в Перми размещено более 800 вазонов с различными деревьями, кустарниками и цветами. Их можно увидеть на ул. Ленина, у ДК им. Солдатова, Дома молодежи, спорткомплекса им. Сухарева, цирка, центра «Муравейник», а также на улицах Крисанова и Борчанинова и Комсомольском проспекте.

В текущем году планируется установить еще 230 кашпо.

Применение мобильного озеленения способствует улучшению экологической обстановки, снижению загрязнения воздуха и созданию более комфортной среды для жителей. Это особенно актуально в местах, где традиционная высадка растений затруднена из-за наличия подземных коммуникаций или интенсивного пешеходного движения.

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