Хостел на 130 мест в Перми продают за 31 млн рублей Объект находится на улице Соликамской Поделиться Твитнуть

В Перми выставлен на продажу хостел вместимостью до 130 человек. Согласно опубликованному на сайте «Авито» объявлению, земельный участок и здание находятся в собственности. Стоимость актива составила 31 млн руб.

«Пpoдам готoвый арeндный бизнес. Хоcтел нa 130 человeк, сo всeм обopудoвaниeм и мeбелью, с лицензией. Xocтел заселён нa 100%. Apенднaя cтавкa нe зaвиcит oт кoличeствa проживающиx. Федepальный aрендaтоp», — сообщается в публикации.

Здание находится в Орджоникидзевском районе, по ул. Соликамской, 319. По словам автора объявления, возраст бизнеса — три года, в хостеле работают четыре сотрудника, площадь помещений составляет 570 кв. м. Срок окупаемости — три года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми за 8,7 млн руб. продаётся отель «Абрикос». Собственники рассматривают обмен бизнеса на квартиру.

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