Алёна Бронникова В Перми за 8,7 млн рублей продаётся отель «Абрикос» Собственники рассматривают обмен бизнеса на квартиру Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлен отель «Абрикос» (ул. Монастырская, 93б). Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», собственник предлагает приобрести готовый бизнес за 8,7 млн руб.

Бизнесу уже более девяти лет, прибыль составляет 410 тыс. руб. Помещения площадью 300 кв. м находятся в аренде. Всего в отеле 10 номеров, общественные зоны оборудованы видеонаблюдением. Собственник рассматривает обмен бизнеса на квартиру.

«Раccматpивaeм обмен на кваpтиру. Пpибыльный гoтoвый бизнec: гoстиница в центрe гоpoда. Hаpaботaннaя клиентcкая бaзa (мнoго постоянныx гостeй). Стабильный ежемесячный доход», — сообщается в объявлении.

Ранее «Новый компаньон» писал, что цена за выставленный на продажу в 2023 году ресторан грузинской кухни «Сакартвело» по ул. Монастырской, 12а в Перми снизилась на 13 млн руб.

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