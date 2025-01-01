Алёна Бронникова Уголовное дело об упавшей на ребёнка в Пермском крае глыбе льда передано в суд Руководство УК обвиняют в ненадлежащей уборке наледи с крыши Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Уголовное дело об упавшей в марте на ребёнка глыбе льда с крыши одного из домов в Лысьве передано в суд. Мальчик получил травму головы. Обвинение в ненадлежащей уборке снежной наледи было предъявлено заместителю директора управляющей компании.

«Следствием установлено, что в дневное время 15 марта в результате падения снежно-ледяного покрова с крыши многоквартирного дома был причинён тяжкий вред несовершеннолетнему жителю Лысьвы. Указанное произошло вследствие ненадлежащей организации уборки снега с крыши жилого дома должностным лицом управляющей компании», — сообщили в СКР по Пермскому краю.

В данный момент расследование уголовного дела завершено. Замдиректору УК вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

После получения травмы мальчик был госпитализирован. Расследование дела было взято на контроль СКР.

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