Глава СКР ждёт доклад по делу об упавшей на ребёнка глыбе льда в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Главе Следственного комитета Российской Федерации будет представлен отчёт о расследовании уголовного дела, возбуждённого в связи с инцидентом, в результате которого пострадал ребёнок в Пермском крае.

Речь идёт о происшествии в Лысьве на ул. Орджоникидзе, где на несовершеннолетнего упала наледь с крыши многоквартирного дома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

Напомним, 15 марта днём на 14-летнего подростка обрушился глыба льда, что привело к травме головы. По мнению следователей, управляющая компания не обеспечила своевременную уборку снега с крыши дома. Прокуратура также проводит проверку и контролирует ход расследования.

По информации Министерства здравоохранения Пермского края, состояние мальчика сейчас средней степени тяжести.

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