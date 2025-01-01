В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавшего в Лысьве подростка На мальчика обрушилась наледь с крыши дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе министерства здравоохранения «Новому компаньону» рассказали о состоянии мальчика, которого отвезли в больницу после происшествия у жилого дома по ул. Орджоникидзе, 10 в Лысьве. На подростка свалилась снежно-ледовая масса с крыши здания.

«Ребёнок был госпитализирован, в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести, получает необходимую медицинскую помощь», — пояснили в краевом минздраве.

Напомним, 15 марта в дневное время на 14-летнего мальчика упал снежно-ледяной покров. Он получил травмы головы. Местные следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, управляющая компания не организовала своевременную очистку крыши дома от снега, полагают следователи.

Кроме того, проверку начала и местная прокуратура. Ведомство контролирует ход расследования уголовного дела.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.