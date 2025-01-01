В Прикамье на ребёнка с крыши дома обрушилась наледь Следователи СК завели уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Лысьве Пермского края на подростка упала наледь с крыши жилого дома. Его госпитализировали с травмами головы. Следователи СК по указанию руководителя следкома по региону Дениса Головкина возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, должностные лица управляющей компании, ответственные за содержание дома по ул. Орджоникидзе в Лысьве, не организовали надлежащий контроль уборки снега с крыши здания. В результате снежно-ледяной покров 15 марта упал на 14-летнего мальчика, который стоял рядом с домом. Он получил травмы головы. Его отвезли в больницу.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи осмотрели место происшествия и сейчас допрашивают свидетелей, а также проводят иные следственные и процессуальные действия.

Помимо СК, свою проверку проводит и местная прокуратура. Она взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

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