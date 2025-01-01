Алёна Бронникова Следком завёл уголовное дело на жителя Пермского края за истязание своих детей Детей изъяли из семьи Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный комитет в Пермском крае завёл уголовное дело в отношении многодетного отца из Лысьвы по пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии). Его подозревают в избиении собственных детей.

«По данным следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года подозреваемый систематически наносил побои своим детям четырёх, восьми, девяти и 11 лет, причиняя потерпевшим психические и физические страдания», — сообщили в краевом СКР.

В данный момент сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, ведут сбор и закрепление доказательственной базы. Пострадавших изъяли из семьи и направили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Весной жительницу Кизела оштрафовали на 40 тыс. руб. за истязание собственного ребёнка. Она избила 11-летнего мальчика и укусила его за щёку.

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