Алёна Бронникова
Следком завёл уголовное дело на жителя Пермского края за истязание своих детей
Детей изъяли из семьи
Следственный комитет в Пермском крае завёл уголовное дело в отношении многодетного отца из Лысьвы по пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии). Его подозревают в избиении собственных детей.
«По данным следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года подозреваемый систематически наносил побои своим детям четырёх, восьми, девяти и 11 лет, причиняя потерпевшим психические и физические страдания», — сообщили в краевом СКР.
Весной жительницу Кизела оштрафовали на 40 тыс. руб. за истязание собственного ребёнка. Она избила 11-летнего мальчика и укусила его за щёку.
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