Жительницу Прикамья оштрафовали на 40 тысяч за истязание собственного ребёнка Она избила 11-летнего мальчика и укусила его за щёку Поделиться Твитнуть

Судебные приставы взыскали с 31-летней жительницы Кизела компенсацию за моральный вред, причинённый её сыну в результате жестокого обращения. Об этом сообщили в Главном управлении ФССП по региону.

В материалах дела сказано, что 11-летний мальчик помешал вечернему отдыху женщины, попросив уделить ему внимание. Мать избила ребёнка и один раз укусила его за щёку.

Мальчик пожаловался отцу и бабушке. Узнав о ситуации, отец немедленно подал на развод и забрал сына к себе. В дальнейшем, во время дачи свидетельских показаний, он упомянул, что ребёнок два года лечился от сильных головных болей.

Суд квалифицировал действия матери по ст. 117 УК РФ «Истязание», назначив ей условное наказание сроком на три года. В рамках гражданского процесса с неё была взыскана сумма в 40 тыс. руб. в пользу несовершеннолетнего за моральный ущерб.

Исполнительный документ был передан в отделение судебных приставов Кизела и Александровска. В настоящее время дело завершено фактическим исполнением.

Соответствующий исполнительный документ был предъявлен на принудительное исполнение в отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. В настоящее время производство окончено фактическим исполнением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.