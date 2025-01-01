В Прикамье участники программы прошли первоначальную подготовку операторов БПЛА Подготовка специалистов ведётся в учебно-методическом центре по ГО и ЧС Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

В учебно-методическом центре (УМЦ) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Прикамья 22 июля завершилось обучение специалистов по программе первоначальной подготовки операторов беспилотников. Об этом сообщается в соцсетях центра.

«Благодаря совместной работе Министерства территориальной безопасности Пермского края, благотворительного фонда «Единый центр поддержки» и пункта отбора на военную службу по контракту Пермского края проведено обучение группы по программе первоначальной подготовки операторов БПЛА», — информирует УМЦ.

В краевом минтербезе напомнили, что подготовка операторов БПЛА ведётся в учебном центре на регулярной основе. Участники проходят предполётную подготовку на симуляторах FPV дронов, тренировки с системой сброса и средствами РЭБ, отрабатывают навыки пилотирования в нештатных ситуациях.

В марте «Новый компаньон» писал, что первый выпуск операторов БПЛА учебного центра прибыл в зону СВО. В составе группы были жители Перми, ЗАТО Звёздный и Оханска.

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