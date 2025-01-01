Первые выпускники пермского центра подготовки операторов дронов прибыли на СВО Их обучение закончилось в феврале Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Победа. Пермский край"

Первый выпуск операторов БПЛА учебного центра, созданного при министерстве территориальной безопасности Пермского края, прибыл в воинскую часть, в зону СВО, сообщает телеграм-канал «Победа. Пермский край».

«В группе парни из Перми, ЗАТО Звёздный и Оханска. Все они целенаправленно попадут в отдельную 164-ю мотострелковую бригаду, которая воюет на Краснолиманском направлении», — сказано в информации.

В конце февраля издание писало об окончании обучения в Перми первой группы операторов дронов. Отмечалось, что курс был организован администрацией Прикамья по инициативе старшины роты 164-й бригады с позывным «Копыт».

В сообщении говорилось, что в бригаде служат уже более 50 жителей Пермского края, и все они на хорошем счету у командования. Среди них, например, «бархатный голос» Урала, солист Пермского губернского оркестра с позывным «Космос».

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