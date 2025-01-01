На СВО ушёл бывший солист Пермского губернского оркестра Поделиться Твитнуть

фото предоставлено БФ «Единый центр поддержки»

Экс-солист Пермского губернского оркестра отправился на специальную военную операцию, сообщили в благотворительном фонде «Единый центр поддержки». Уточняется, что мужчина работал в музыкальном коллективе с 2008 по 2018 год.

В данный момент он проходит службу в 164-й отдельной мотострелковой бригаде на участке Кременная—Лисичанск. Его позывной — «Космос».

«Ещё недавно "Космос" ездил по городам Родины с выступлениями на самых популярных концертных площадках страны и радовал публику своим невероятно красивым голосом, за который ценители искусства назвали его "Бархатным голосом Урала», — говорится в информации фонда.

Мужчина ведёт телеграм-канал, где объясняет, почему решил пойти на СВО, делится своими размышлениями и выкладывает видео и фотографии с военной службы.

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