Из Казахстана в Прикамье в 2025 году ввезли 714 тонн томатов Продукция прошла проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 22 июля 2025 года в Пермский край ввезено 714 тонн свежих томатов из Республики Казахстан. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Во вторник, 8 июля, сотрудники Россельхознадзора и специалисты Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» осмотрели 45 тонн свежих томатов, привезённых из Республики Казахстан, и отобрали их образцы.





По результатам лабораторной экспертизы, карантинные объекты в свежих огурцах не обнаружены. На них был выдан акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что даёт право на дальнейшую реализацию.





Ранее «Новый компаньон» писал , что с 1 января по 23 июня этого года в Пермский край ввезено 357 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. При этом за аналогичный период прошлого года в регион огурцов из Казахстана не поступало. Продукция прошла проверку.

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