В Пермский край из Казахстана ввезено 357 тонн огурцов Продукция прошла проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

С 1 января по 23 июня этого года в Пермский край ввезено 357 тонн свежих огурцов из Республики Казахстан. За аналогичный период прошлого года в регион огурцов из Казахстана не поступало.

В пятницу, 20 июня, сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю и специалисты Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» осмотрели 18 тонн свежих огурцов, привезённых из Казахстана, и отобрали их образцы.





По результатам лабораторной экспертизы, карантинные объекты в свежих огурцах не обнаружены. На них был выдан акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), что даёт им право на реализацию.





Ранее сообщалось, что с начала января по 20 мая 2025 года в Пермский край импортирована 441 тонна свежих томатов из Казахстана. Это на 50% превышает объём поставок аналогичного периода предыдущего года, когда была ввезена 291 тонна. По результатам лабораторной экспертизы тоже был оформлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

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