Казахстан нарастил поставки томатов в Пермский край в полтора раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала января по 20 мая 2025 года в Пермский край импортирована 441 тонна свежих томатов из Казахстана. Это на 50% превышает объём поставок аналогичного периода предыдущего года, когда была ввезена 291 тонна.

В частности, 19 мая 2025 года специалисты регионального Управления Россельхознадзора провели инспекцию 15 тонн свежих помидоров, прибывших из Республики Казахстан.

В ходе проверки партии свежих томатов сотрудники Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» отобрали образцы для лабораторных анализов с целью определения фитосанитарного статуса продукции. Карантинные объекты в исследованных образцах не обнаружены.

По результатам лабораторной экспертизы был оформлен Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). Этот документ разрешает казахстанским помидорам появиться на прилавках.

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