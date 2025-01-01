На следующей неделе в Перми повысится концентрация пыльцы злаков Явление продлится один день Поделиться Твитнуть

Фото: скрин "Яндекс Погоды"

В Перми на следующей неделе повысится активность пыльцы злаков. Такие данные изображены на карте активности пыльцы в сервисе «Яндекс Погода».

Во вторник, 29 июля, активность пыльцы злаков отмечена как умеренная, но уже в среду, 30 июля, пыльца достигнет высокой концентрации. В четверг, 31 июля, начнётся снижение — значение достигнет умеренного показателя.





Отмечается, что концентрация пыльца берёзы, полыни, сорняков, ольхи, полыни и амброзии будет на низких значениях и не принесёт угрозы аллергикам.





«Яндекс Погода» со ссылкой на календарь цветения растений-аллергенов в разных регионах России также сообщает, что злаки начинают цвести с начала июня. Кроме того, в июле расцветут сорняки и полынь. При этом сервис отмечает, что при использовании календаря «нужно помнить: растения зацветают не в строго определённые даты, а тогда, когда сложатся подходящие погодные условия».

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