Во II квартале 2025 года в Перми продано около 1,4 тысячи квартир в новостройках Их общая площадь — 63 тысячи «квадратов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми во II квартале 2025 года было продано порядка 1,4 тыс. квартир в новостройках. Согласно данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», их общая площадь составила около 63 тыс. кв. м.

При этом в городе отмечается стагнация числа сделок по строящемуся и готовому жилью — показатель во II квартале вырос всего на 0,2% по сравнению с I кварталом. Средняя цена квадратного метра в объявлениях составила 162 тыс. руб., а в реальных сделках на 2% ниже — 159 тыс. руб.





В целом во II квартале этого года в 11 городах-миллионерах из 16 наблюдался рост сделок. Особенно это замечено в Красноярске (+39%), Омске (+33%), Самаре (+29%), Новосибирске (+19%) и Санкт-Петербурге (+16%). Кроме того, в среднем по городам с населением свыше миллиона человек цена за «квадрат» в реальных сделках была на 4% ниже, чем в объявлениях о продаже новостроек.





«Разница между ценой в объявлениях и реальной стоимостью сделок в среднем в 4% говорит о том, что застройщики активно используют специальные акции и предложения для стимулирования спроса. В большинстве городов покупатели в июне приобретали квартиры дешевле, чем в среднем в объявлениях», — отметил Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость».

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