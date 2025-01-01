Алёна Бронникова Минимущество выдало разрешение на застройку в Перми квартала в Водниках ЖК «Порта 21» построит «Ингрупп» Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 10 июля выдало ООО «СЗ «Берёзовая роща» (структура «Ингрупп») разрешение на строительство ЖК «Порта 21» на территории м/р Водники в Перми. Согласно документу, опубликованному на сайте ЕИСЖС, срок действия разрешения — до 10 июля 2028 года.

По ул. Батумской, 21 застройщик планирует возвести двухподъездный многоквартирный дом со встроенными помещениями нежилого назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой на 72 машино-места. Дом будет переменной этажности, от 14 до 23 этажей.

Площадь земельного участка под застройку составляет 4 тыс. кв. м, площадь объекта составит 27,5 тыс. кв. м. Дом будет рассчитан на 348 квартир общей жилой площадью 16 тыс. кв. м, с количеством комнат от одной до четырёх. Кроме того, в нём будут расположены семь офисов, помещения под кафе и пекарню, досуговый центр и два магазина непродовольственных товаров.

Ввод в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2027 года, выдача ключей — на 30 июня 2028-го. На территории также будут построены детская и спортивная площадки и площадка для сбора мусора.

Застройщик будет развивать территорию через механизм КРТ. В рамках договора компания также должна обустроить сквер и построить дорогу по ул. Парусной — на участке от ул. Батумской до ул. Юнг Прикамья. В мае экспертиза выдала положительное заключение на проект строительства дороги.

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