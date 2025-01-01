Спрос на посуточную аренду жилья в Перми вырос за год на 84% Стоимость аренды поднялась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным исследования, проведённого «Циан.Аналитикой», в Перми наблюдается значительный подъём интереса к краткосрочной аренде жилья. За прошедший год этот показатель увеличился на 84%. Аналитики ресурса изучили ситуацию на рынке посуточной аренды в 32 различных точках, включая 16 городов-миллионников и 16 населенных пунктов с меньшим количеством жителей, но с наибольшим объёмом предложений, ожидаемым в 2025 году.

В целом, по всем рассмотренным локациям, заинтересованность в посуточной аренде немного превысила прошлогодние летние показатели, показав прирост в 1,5%. Наиболее ощутимый рост спроса зафиксирован в городах Крыма, таких как Севастополь (с двукратным увеличением) и Ялта (+73%). В то же время, курорты Краснодарского края столкнулись со значительным снижением спроса. Особенно это коснулось Анапы, пострадавшей от разлива мазута (падение на 85%), а также Геленджика (-54%), Сочи (-29%) и Новороссийска (-18%). В ряде крупных городов, не являющихся лидерами по популярности, таких как Пермь, Волгоград, Самара, Уфа и Красноярск, наблюдался значительный рост показателей.

Объём предложений на рынке посуточной аренды растет быстрее, чем спрос, увеличившись на 27% за год. Это связано с выходом на рынок инвесторов и собственников, ранее сдававших жилье в долгосрочную аренду.

Стоимость аренды выросла во всех анализируемых городах, в среднем на 11%. Наибольший рост цен наблюдался в популярных среди туристов Ялте, Севастополе, Зеленоградске, Светлогорске и Кисловодске, где ставки увеличились на 18-28% за год.

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