Алёна Бронникова Инвестор пояснил изменение сроков возведения логистического парка «Дружба.Пермь» Ранее в проект внесли корректировки Поделиться Твитнуть

В компании R1 Development, которая занимается строительством индустриально-логистического парка «Дружба.Пермь» во Фролах, пояснили изменение сроков реализации инвестпроекта. Как сообщили «Новому компаньону» корректировки связаны с увеличением площади строительства. При этом срок сдачи изначально планируемых площадей — размером 55 тыс. кв. м — не изменился.

«Изначально мы собирались построить 55 тыс. кв. м. Сроки сдачи этой площади остались неизменными. Но поскольку общая площадь выросла почти в два раза, до 120 тыс. кв. м, увеличились и сроки реализации всего проекта», — рассказали в компании.

Напомним, инвестпроект получил статус приоритетного в 2024 году. Возведением объекта занимается ООО Специализированный застройщик «Синергия» (входит в R1 Development). Компания планировала построить до 2028 года логистический парк на площади 55 тыс. кв. м. Объём инвестиций оценивался в 2,4 млрд руб.

В июне краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата поддержал внесение изменений в проект. Общая площадь будущего объекта теперь составит не менее 120 тыс. кв. м, срок реализации увеличился до 2031 года, а общий объём инвестиций вырос до 4,3 млрд руб.

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