Фильм про город на юге Прикамья получил награду всероссийского фестиваля Проект занял третье место в номинации «Телевизионные репортажи» Поделиться Твитнуть

Скрин видео из группы "Законодательное Собрание Пермского края" ВКонтакте

Фильм про Чернушку (0+) в Прикамье получил награду полуфинала Юг-Центр-Приволжье XII Всероссийского туристического кинофестиваля «Диво России» (12+). В номинации «Телевизионные репортажи» картина заняла третье место.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Прикамья, в основу фильма вошёл авторский туристический маршрут, который в прошлом году победил в конкурсе краевого парламента «Путешествие по Пермскому краю».

«Фильм рассказывает о "Кузнице счастья" — родовом поместье семьи Мисюревых, где гостей учат кузнечному ремеслу, а также об истории Чернушинского округа, семейных традициях и уникальной церкви в посёлке Николаевский», — сообщили в краевом ЗС.

Ранее стало известно, что восемь компаний и экскурсоводов из Пермского края получили награды в шести номинациях премии «Лидеры туриндустрии ПФО».

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