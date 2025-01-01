Из-за непотушенной сигареты в Пермском крае сгорел дом Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Халатное отношение к курению чуть не обернулось трагедией для жителя Пермского края. По предварительным данным, неосторожное обращение с огнём при курении стало причиной пожара в частном доме в с. Юм. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился на 25 кв. м жилой площади. 47-летний мужчина проснулся, почувствовав запах гари и высокую температуру. Ему удалось самостоятельно выбраться из охваченного пламенем дома. Для тушения возгорания были задействованы девять пожарных и четыре единицы спецтехники.

В МЧС отметили, что пожарный извещатель в доме находился в нерабочем состоянии — он лежал в тумбочке без элементов питания.

В министерстве призвали граждан не пренебрегать установкой пожарных извещателей в своих домах; курить только в специально предназначенных для этого местах, оборудовать места для курения пепельницами и убеждаться, что сигарета потушена.

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